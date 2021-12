"El Concejo ni alcanzó a negar o aprobar el POT": Experto

Omar Oróstegui, docente y coordinador técnico de Bogotá Cómo Vamos, habló en 6AM Hoy Por Hoy sobre el POT y lo que viene para la ciudad, teniendo en cuenta que se firmó por decreto.

"El problema es que, al final, aprobarlo por decreto y decir que se va a modificar más adelante, va a generar incertidumbre jurídica. En últimas es lo que le dice cómo va a crecer la ciudad en los próximos 12 años. Para incluir nuevas modificaciones, también serán vía decreto: los problemas son cuándo van a salir y cómo", dijo.

Y agregó: "Todos los alcaldes han intentado hacer modificaciones al POT y en el Concejo no han tenido buena vista. El POT es algo que le da valor al suelo de Bogotá. El Concejo no pudo ni aprobar, ni negar el POT, pero lo curioso es que la alcaldesa no tenía que aprobarlo por decreto a final de año, sino podía esperar varios meses para discutir más puntos".

Por otro lado, mencionó que la infraestructura vial no está diseñada para los aumentos de vehículos y que un pico y placa de todo el día podría significar la compra de más.

"Hoy en Bogotá son cerca de 2 millones y medio de vehículos. En 5 años creció la compra y no hay infraestructura vial que soporte este aumento. Tenemos poca infraestructura y la que tenemos la estamos reduciendo, también en esta propuesta de POT. Mientras no se mejore el transporte público, la gente no se bajará de su carro", explicó.