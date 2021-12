Pico y placa complementará Plan retorno de Cundinamarca: Nicolás García

Luego de que este miércoles se conociera que habrá pico y placa para los vehículos que ingresen a Bogotá los lunes festivos de todos los puentes del 2022, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, dialogó con 6AM Hoy Por Hoy sobre esta medida que se tomó en conjunto la alcaldesa de la capital Claudia López.

"Habíamos revisado temas de movilidad para el 2022, porque tanto Bogotá como Cundinamarca vanos a tener la ejecución de muchas obras y habíamos evaluado una medida que implementó Soacha que es la del pico y placa el día festivo como complemento a los planes retornos y decidimos comenzar con el puente de reyes para implementar esa medida. En Soacha ha permitido una descongestión", dijo el gobernador.

Además, explicó que esta medida se basa en la implementación que ya se estaba llevando a cabo en el municipio de Soacha.

"Hemos visto para el caso de Soacha que ese ese ejercicio ha disminuido el tráfico y queremos replicarlo en las demás entradas de Bogotá. Es una medida que permite horario de ingreso libre sin restricción hasta medio día", agregó.

La medida que comienza con el lunes 10 de enero del puente de reyes será de la siguiente manera: Antes de las 12: 00 p.m. no habrá restricción, de 12:00 p.m. a 4:00 p.m. no ingresa vehículos con placa impar y de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. no ingresan carros pares.

Los corredores viales que se verán beneficiados serán el de Soacha por Autopista Sur, Mosquera por la calle 13, Siberia por la calle 80, Autopista Norte, Avenida Boyacá hacia el Llano y el ingreso de la Provincia del Oriente.