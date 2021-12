De La Rosa: "Siempre había soñado jugar con un equipo grande en Colombia"

Wilfrido de La Rosa, nuevo jugador de Independiente Santa Fe, dialogó con El VBar Caracol sobre su traspaso al cuadro 'Cardenal'. El atacante nacido en Algarrobo no ocultó su felicidad y aseguró que el objetivo será buscar el título.

"Fue algo muy rápido, apenas ayer me enteré de la noticia que se pasó la propuesta formal y me tocó venirme de una vez para Bogotá, se arregló todo muy rápido", comentó sobre su traspaso al cuadro capitalino.

De la llegada al 'León', señaló: "lo mejor, siempre había soñado jugar en un equipo grande en Colombia y que mejor que hacerlo en el primer campeón, me llena de mucho orgullo, mucha emoción. Con las mejores ganas de hacer mi sueño realidad, salir campeón con Santa Fe. Mi familia está feliz, no puedo de la dicha".

De La Rosa se catalogó como un goleador: "he ganado mucha experiencia y me he vuelto muy contundente, eso me hizo salir de la mejor manera de Pereira. Con la experiencia y contundencia que he ganado, me atrevería a llamar goleador y asistente al mismo tiempo".

Mientras que de las condiciones de su traspaso, comentó: "vengo por tres años, casi que de forma definitiva, la idea es seguir creciendo".

El atacante mantiene vivo su sueño de llegar al fútbol internacional: "la idea es salir campeón con Santa Fe, hacer un gran semestre y seguir forjando mi futuro, que apenas lo estoy comenzando, Dios quiera que me dé la posibilidad de llegar al fútbol internacional".