Por lesiones personales y hurto fue denunciada Andrea Valdiri

El equipo de 10 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio conoció una denuncia en contra de la influencer Andrea Valdiri por lesiones personales y hurto. Según consta en el relato de la víctima, un joven vallecaucano, Valdiri lo agredió físicamente y lo amenazó después de que lo encontrara con su hermana en un motel de Barranquilla.

Una publicación en redes sociales por parte del joven —en donde compartía dónde estaba y con quién — habría sido la razón que desencadenó el altercado. Los hechos se remontan a la madrugada del 9 de enero de 2020 y, de inmediato, la Dirección Seccional de Atlántico de la Fiscalía General de la Nación fue puesta al tanto.

“No sé cómo se enteró Andrea, pero ella llegó hasta dónde estábamos, junto con tres tipos que no conozco y me suben a una camioneta (…) al llegar al monte, me bajan y me empiezan a golpear”, indica la denuncia.

Pero, además de tener acceso al documento, Caracol Radio conversó con Jhon Freddy Grass, bailarín y excolaborador de Andrea Valdiri, quien presenció el violento episodio y narró al detalle lo que sucedió. “Así como dice la denuncia, ella lo agredió y lo golpeó. El muchacho después apareció en una ladrillera. Escapó”, recordó Grass.

Posteriormente, ya con autoridades en la zona, la influencer se acercó a conversar con el joven agredido y, según Grass, le volvió a propinar varios golpes. “Ella le intenta hablar y le dice a los policías que la dejen hablar Y tras de eso volvió y lo golpeó”, añadió.

Grass inició su relación laboral con Valdiri en 2018 a raíz de un trabajo conjunto que realizaron para producir contenido audiovisual. El vínculo, que en su momento trascendió a una amistad, terminó en 2020 debido a unas diferencias.

Caracol Radio se contactó con la influencer y su equipo. Se negó a participar del programa para contar su versión de lo ocurrido y agregó que “sus abogados están listos para proceder ante cualquier calumnia e injuria hacia su nombre”.

Por el momento, el proceso en Fiscalía no ha avanzado desde que se presentó la denuncia hace mas de 18 meses.