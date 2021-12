Luis Pérez: "Hacerles obras de ricos a los pobres da resultados"

En entrevista en 6AM Hoy por Hoy habló Luis Pérez, exgobernador de Antioquia, sobre los señalamientos de César Gaviria en relación con Gustavo Petro.

El exgobernador afirmó que considera que hay diferencias con Gustavo Petro, "pero el hecho de que seamos diferentes, no quiere decir que uno no sea decente. Por ejemplo, entre la extrema derecha y la extrema izquierda consideran que cada una sobra. Esa cultura no es buena para el país, si uno tiene diferencias políticas, eso no quiere decir que el otro es malo, son diferencias y tenemos que tratar de aceptar y vivir con ellas, creo que eso se debe acabar".

Le puede interesar:

Sobre la cercanía con Gustavo Petro confesó: "Soy una persona de ideas progresistas, pero varias personas no les ha gustado lo que yo he hecho. Siempre he sido un hombre controvertido y progresista. Yo no conocía a Petro, pero hace poco conversamos sobre propuestas para el país".

Por otro lado, señaló que en medio de la conversación con el candidato presidencial, "me impacto la formación que tiene Petro. Hay que enfrentarlo con argumentos, así es la política. Yo le propuse que no hay que pelear tanto con los ricos, lo que necesita el país es que le entre más dinero. Hay que buscar nuevas opciones para cambiar."

De igual manera, aclaró, "uno se relaciona con muchas personas en la vida nacional, pero uno tiene que revisar con quién se relaciona. Pese a que soy diferente a Petro o a Bolívar, eso no significa que ellos no puedan desempeñar un cargo público."