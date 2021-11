El Pulso del Fútbol, 24 de noviembre de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron nuevamente sobre la queja que presentó Atlético Nacional y Deportivo Pereira por el poco tiempo de descanso que van a tener entre el partido de hoy y el inicio de los cuadrangulares finales. César dijo: "Atlético Nacional rechazó la programación de su fecha inicial de los cuadrangulares ante Junior, luego de que hoy juegue la final de vuelta de la Copa Colombia ante Pereira y no va a tener el descanso suficiente. No entiendo a la Dimayor". Sobre el tema Óscar agregó: "Protesto ante la Dimayor por la injusticia que se está cometiendo con Nacional y Pereira, no puedo creer que les pongan el partido el sábado sabiendo que juegan hoy".

