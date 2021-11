Nairo Quintana: "No sabemos todavía si debo volver al quirófano"

Nairo Quintana habló con El Alargue y contó cómo pasas sus días. Ha estado en la casa y en la costa de Colombia descansando con la familia y ahora prepara la navidad. Con su tienda va más de 2 meses y dijo que le ha gustado a la gente. Allí se puede encontrar un museo con sus trofeos y camisetas. Ha hecho apertura en México con diferentes puntos de distribución y en Colombia tendrá más tiendas.

Hace unas semanas el boyacense visitó México, tuvo un gran recibimiento y sobre esto expresó: "la verdad fue hermoso, no lo esperaba. Siempre he hablado de representar a Latinoamérica y no son palabras, sino de corazón, y ellos lo han sentido así. No sabía que había tanta afición por la bicicleta y que me conocerían tanto".

Acerca de lo que vivió en 2021 dijo Nairo: "ha sido una temporada atípica, un par de años difíciles por la pandemia y las lesiones. Salimos el año pasado después del Tour con la rodilla rota, hicimos la cirugía y finalmente me afectó para todo el año porque no pude hacer una muy buena preparación física. Tuve que arrancar así y durar todo el año luchando y luchando. No estuvimos a un máximo nivel, pero tuvimos un nivel medio bueno".

Ante la pregunta de si debe volver al quirófano respondió el ciclista: "no lo sabemos todavía, tenemos algunas cosas que estamos viendo. Somos optimistas y esperamos que para el año próximo sea una buena temporada, mejor que esta por lo menos".

La participación de Nairo en el Tour Colombia depende de la organización: "sí, es posible que participaría, aún no sabemos las fechas, no sabemos nada, si se va a hacer o no se va a hacer, nadie se ha pronunciado. De parte de nuestro equipo tenemos calendario desde muy temprano en Europa, en Francia y si hay calendario aquí en Colombia pues es posible que se pueda hacer".

Nairo aseguró que buscará competir en el Tour de Francia 2022 y también hay una posibilidad de ir al Giro de Italia. Por último, reveló que próximamente anunciará las fechas del Gran Fondo Nairo Quintana.