Larry Angulo: "Con la mejoría que venimos teniendo podemos clasificar"

Larry Angulo, volante del América de Cali, dialogó con El VBar Caracol sobre la actualidad del cuadro 'Escarlata'. Angulo se mostró optimista respecto a la presencia del onceno vallecuacano en los cuadrangulares finales del torneo.

"Está complicado por los partidos que se nos vienen, se ha venido mejorando en los últimos partidos, podemos seguir mejorando porque vamos entendiendo lo que quiere el profe. Yo creo que con esa mejora podemos estar clasificando a las finales", comentó el jugador de 26 años.

De las polémicas del clásico vallecaucano de este fin de semana, donde tuvo la posiblidad de marcar, comentó: "Malagón me dijo que lo habían halado, pero que no creía que había sido falta para anular el gol... El penal me pareció muy dudoso, fueron jugadas dificiles".

Mientras que de su sustitución para el segundo tiempo, dijo: "El profe (Juan Carlos Osorio) le tiene miedo a esa situación de que tenga amarilla un jugador y de una lo cambia, porque dice que le ha sucedido mucho. Nosotros ya nos hemos mentalizado en eso".

Finalmente, de su presente en el equipo, destacó: "Osorio me dijo que necesitaba un volante de ida y vuelta, con buen juego aéreo, que tuviera opciones de gol en cada partido. Me dijo que no necesitaba tanto de marca, pero sí que pisara el área".