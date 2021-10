Abogado iría a la cárcel por disparar a ladrón

Fernando Amaya es abogado y habló en 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, sobre el caso que ocurrió en mayo del 2019 en el que un ladrón ingresó a su casa y se tuvo que defender.

"Estaba en mi habitación, oí ruidos muy fuertes, sentí temor, tenía el revolver guardado de mi papá que lo adquirió en Indumil, bajé y encontré un criminal que se estaba metiendo en mi casa y le disparé", recordó.

Según contó el abogado, la Fiscalía le reconoció la legítima defensa, sin embargo lo retuvieron por el el porte ilegal de armas pues el revolver no estaba a su nombre.

"Ahí empezó la mala apreciación del tema, según la situación legal, yo no tenía un porte ilegal por cuanto era de mi papá y estaba en trámite de sucesión", dijo.

Así mismo, la audiencia que estaba programada para este año fue aplazada para enero del 2022: "El riesgo es muy alto de que me pongan una pena de 9 años de cárcel", dijo.

"Desafortunadamente se había planteado que se presentara la preclusión. El juez no la aceptó. El ladrón a los dos días ya estaba libre, la reincidencia no cuenta. Queda el sabor de que al malandro se le aplica una cosa más laxa y al ciudadano víctima no", aseguró.