¿Viajar en pareja comprueba una unión marital de hecho?

¿Qué es la unión marital de hecho?

La unión marital de hecho o unión libre se define como la decisión libre y consentida de dos personas quienes deciden conformar un hogar o hacer vida común sin mediar vínculo matrimonial y que se forma luego de que esa relación se extiende por un termino no inferior a 2 años.

¿Por qué la Corte Suprema de Justicia afirmó que los viajes de pareja no prueban, por sí solos, la unión marital de hecho?

La Corte Suprema de Justicia analizó un caso en el que se discutía el efecto que tienen los viajes sobre una posible unión marital de hecho. En conclusión señaló que los solos viajes de pareja no constatan o ratifican la unión marital de hecho, por cuanto son vivencias propias de novios o amantes, así incluso se reencuentren en varias oportunidades. Lo anterior por que según ese pronunciamiento, esos desplazamientos no demuestran una comunidad de vida permanente y singular. En otras palabras, un viaje de pareja o amoroso no demuestra una comunidad de vida.

¿Cómo se prueba entonces para este fallo esa unión marital?

exteriorizado la convivencia ante terceros y en la que pueda visualizarse aspectos esenciales de su existencia, como la permanencia, el afecto y socorro.