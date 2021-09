Patricia Lara respondió a los ataques de María Andrea Nieto

En entrevista con 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, la periodista Patricia Lara aseguró que no sabe el porqué de los ataques de la periodista de Semana, luego del anuncio del regreso de la Revista Cambio.

En una columna de opinión publicada por la periodista María Andrea Nieto, aseguró que Patricia Lara fue señalada por Estados Unidos en 1986 de participar en actividades subversivas y colaborar con la inteligencia cubana.

Ante esto, Lara aseguró en entrevista que se siente muy agradecida por la mención de la periodista de la Revista Semana, sin embargo, aseguró que aunque el escándalo fue muy grande y todo el país se enteró se pudo resolver.

"El escandalo fue muy grande, todo el país se enteró de eso, fue muy grande porque habían elecciones de parlamento y afectó al partido republicano. A raíz del libro que escribí fue que ocurrió este episodio"

La periodista aseguró que demandó al gobierno de Estados Unidos y eso estuvo en litigio un par semanas: "Pidieron que yo retirará la demanda y me devolvían la visa. Ese fue un episodio que me hace sentir muy valiente".

Añadió que no sabe porque María Andrea Nieto hace el ataque, luego de el anuncio de la revista Cambio: "No sé si es porqué tienen miedo. No les queremos hacer la guerra, queremos hacer un periodismo independiente y que defienda la verdad"