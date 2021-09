Salud mental y debate público, ¿cuál es el impacto de las redes sociales?

En Hora20 un debate para hablar de redes sociales, de su alcance en la salud mental y en la incidencia en el debate público. Se debatió sobre un informe que revela los alcances tóxicos de algunas redes sociales, así como la manera como estas empresas han ocultado información. También una mirada al panorama del debate público en redes sociales y su incidencia de cara a las elecciones del próximo año en la polarización y radicalización de los usuarios.

El rol de las redes sociales, de la tecnología y de internet está cada vez más presente en la vida de los usuarios. Con la pandemia, el uso se expandió, se volvió más constante y ha pasado a ser un renglón importante en la vida de muchos. No obstante, los efectos nocivos del uso de esas redes cada vez son mayor y con presencia de evidencia que lo demuestra. La semana pasada el diario estadounidense The Wall Street Journal publicó un estudio que había realizado Facebook sobre una de sus redes, Instagram, pero el cual estaba casi engavetado. En el informe se plantea que la presión y comparación social es contante en esa red, que se concentra en el cuerpo y que tiene como efecto que el 6 por ciento de los jóvenes usuarios en Estados Unidos haya tenido el deseo de suicidarse, porcentaje que sube al 13 para el caso del Reino Unido. Además, revela que una de cada tres adolescentes tiene problema con su imagen corporal después de haber usado la red social, que actualmente cuenta con unos mil millones de usuarios, de los cuales el 37,1 por ciento están entre los 13 y 24 años según Social Media Use.

Ante la presión del Congreso de Estados Unidos, Facebook ha dicho que trabaja para evitar los efectos nocivos en la salud mental, no obstante, el argumento central de la compañía se concentra en que las redes también traen grandes beneficios y ventajas, desconociendo así el lastre negativo en los jóvenes que hacen uso de esta red.

Lo que dicen los panelistas

Linda Patiño, analista digital, periodista y profesora universitaria, planteó que es doloroso la manera en que los jóvenes, la primera generación de un mundo “enteramente digital”, enfrente problemas como los de salud mental. Agregó que se deben pensar en reglas y no en dividir una empresa o concentrarse en solo una red social, pues cree que se debe pensar el modelo de negocio y de interacción social para tener una regulación que funcione en múltiples redes en el que se proteja el derecho de los usuarios.

Agregó que desde empresas como Facebook se ha trabajado en eliminar el conteo de “likes” o los filtros en algunos comentarios para evitar hacer matoneo o herir a alguna persona. De otro lado, dijo que le preocupa un ciberacoso concentrado en las mujeres y en su discriminación, “El acoso, discriminación, sexismo se ha trasladado de lo offline a lo online”, ya que explicó que las mujeres reciben amenazas sexualizadas y con una crítica no sobre sus argumentos, sino sobre su cuerpo.

Mauricio Jaramillo, director de Impacto TIC, experto en periodismo tecnológico y digital, consultor, explicó que las redes sociales reflejan fenómenos que antes eran inadvertidos, mientras que, en otros casos, se profundiza. “El suicidio adolescente viene subiendo y no se puede decir que la culpa sea de las redes, puede ser un elemento, pero hay otros hechos”.

En cuanto al debate público, afirmó que sí hay discusiones, debates y conversaciones enriquecedoras en redes sociales, pero cree que el ruido a veces es más fuerte y opaca las ventajas. Además, planteó como ejemplo las oportunidades que generan los “spaces” al compartir conocimiento o diálogo ahora que se avecina la época electoral.

Para Liliana Gómez, directora de la Maestría en Comunicación, Tecnología y Sociedad de la Pontificia Universidad Javeriana, uno de los puntos para enfrentar la relación salud mental-redes sociales, está en que los padres y adultos deben enseñar que la perfección como se muestra en redes sociales no es real. Agregó que las plataformas de comunicación digital terminan generando una exacerbación de la perfección y del retoque de la realidad.

Por otro lado, aseguró que no llamaría debate a lo que se da en las plataformas de comunicación digital, argumentando que no se logra construir un “nosotros” y no hay argumentos. “La emoción que prima es el miedo y es donde se construyen supuestas conversaciones de oídos sordos; cada cual habla desde sus filtros y burbujas que nos llevan a que no haya debate”.

Víctor Solano, consultor en reputación y columnista en Vanguardia, recordó que el problema de la comparación siempre ha estado presente y que, así como se da hoy en plataformas digitales, hace varios años se pudo dar en otros escenarios diferentes. No obstante, planteó que así sean pocos los casos y sean más los beneficios que los aspectos negativos de las redes, debe ser atendido por todos los responsables.

Frente a si hay debate o no en redes, comentó que todavía no lo hay, “lo que hay es conversaciones de salas entre amigos; hay total resistencia a la diferencia y no hay confrontación ni en el fondo ni en la forma”.