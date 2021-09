Polémica: la artista que no saludó a Daniel Quintero y perdió su trabajo

Yaneth Patric es una artista que estuvo en la polémica en Medellín luego de no saludar al alcalde Daniel Quintero en uno de sus shows. Al siguiente día, le solicitaron no ir al restaurante debido a que el alcalde estaría allí de nuevo. Explicó todo lo sucedido en 6AM Hoy Por Hoy.

"Es cierto mi gesto en un acto no verbal de no responderle el puñito, fue un acto de abstinencia, de no aprobación de lo que ha hecho el señor alcalde en Medellín y con mucha gente, con artistas, entretenimiento, temas de pandemia, tuvimos manifestaciones pacíficas donde solicitábamos que cambiaran esa medida. Hay situaciones en las que no estuve de acuerdo y pues cuando una persona le hace tanto daño a lo que uno ama, pues uno evita contacto con esas personas. Esto fue un gesto de abstinencia. Hombre... no te apruebo", dijo.

Y agregó: "Yo estoy en pleno show, saliendo del restaurante y me pone el puñito. Él interrumpe mi show para esto. Me sorprende lo que dijeron, porque no sé de dónde sacan que fui grosera o lo insulté, solo me abstuve de devolverle el saludo, no creo que sea delito y tengo derecho de saludar o no a alguien. Yo departía con otras personas y no sé de dónde sacan que nos estábamos burlando. Les conté a las personas con las que estaba el porqué de mi gesto".

Mencionó que después la administradora del lugar habría recibido quejas por lo sucedido, a lo que ella se dio cuenta en ese instante.

"Todo lo que sucedió después a no responder su salido fue: entró el jefe de seguridad corriendo a llamar a la administradora, supuse que pasó algo, una queja o algo. Ella salió apurada y afanada, pero no me dijeron nada ese día. Al día siguiente, la persona con la que yo tengo contacto para los shows y negociaciones me hace saber que recibió llamadas de la familia del alcalde y de su entorno. La señora me llama y me preguntan que si me voy a presentar, a lo que respondí que sí, diciendo que tenía invitados. Entonces me dijeron que si podía enviar a alguien más porque el alcalde iba a estar ahí. Es una situación muy compleja porque ella me responde que ellos solicitaban que por favor no estuviera yo en el lugar", contó la artista.

Yaneth Patric también explicó que nunca había tenido una queja y su comportamiento no tenía que ver con que el alcalde estuviera allí o no.

"Nunca hemos tenido una queja, ni por llegada tarde. Sin importar si él estaba ahí o no, mi actitud fue seguir haciendo mi show y evadir la situación, es él quien se acerca a mí. Él buscaba una aprobación pensando en que todo el mundo está con su atención en mí, entonces él quería estar ahí", finalizó.