Jhon Córdoba: "Mi familia y amigos me dijeron que yo no era esa persona"

"Soy un fan y un seguidor de la selección y aparte mis aspiraciones como futbolista siempre han sido trabajar para ir a la selección. Actué en un momento de calentura, pero bueno, somos seres humanos y cometemos errores", le explicó Jhon Córdoba a El Vbar.

El delantero del Krasnodar tuiteó: "Ya uno no sabe que pensar". Todo luego de conocerse la convocatoria de la Selección Colombia. Córdoba confirmó que en estos días no lo han llamado para estar pendiente por si algunos de los jugadores de Europa no puede llegar desde Europa.

Acerca de su llegada a Rusia contó el atacante: "desde el minuto uno el entrenador, mis compañeros y los directivos me la han puesto muy fácil para que yo me adapte. Estoy contento de haber tomado la decisión de haber venido al Krasnodar".

Sobre lo que sintió el ex Envigado luego de su trino dijo: "yo no pensé que la embarré porque en ningún momento fui ofensivo con nadie, yo no falté al respeto ni a los directivos ni a mis compañeros que como siempre he dicho les deseo lo mejor. Siempre voy a estar disponible para la Selección Colombia y si algún día llega ese llamado trabajaré para aportar lo máximo posible"

¿Quién lo hizo pensar mejor las cosas? Córdoba comentó: "Lo del trino fue mi frustración, pensé que ya era mi momento. Mis familiares y mis amigos estaban ahí tan cerca diciendo: 'esta va a ser la de nosotros, esta va a ser la convocatoria'. Creo que he venido haciendo méritos, he venido trabajando mucho. Después mi familia habló conmigo, mis amigos también me preguntaron y me dijeron que yo no era una persona que actuaba de esa manera, que yo era muy tranquilo y que pensara las cosas. Estando más tranquilo lo pensé, si me toca salir a hablar lo haré".

Jhon Córdoba no pierde las esperanzas y cree puede llegar su momento: "es evidente que yo he venido trabajando muy bien en la liga alemana y también en Rusia. Estoy pasando un buen momento y yo creo que merecía una oportunidad. También entiendo que hay otros pasando un buen momento".