Problema en seguridad no se soluciona con comandos especiales: Lucas Gómez

Lucas Gómez, gerente de Fronteras, habló en Hora20 de Caracol Radio y se refirió al comando especial creado en Bogotá, “hay escenario de estigmatización; es preocupante que no se tome el peso de las palabras que se dicen y sobre todo cuando hablamos de estigmatizar a una población, a una nacionalidad”, agregó que en Colombia la criminalidad no tiene pasaporte y que la inseguridad no es la culpa de ningún extranjero.

Explicó que la creación del comando fue algo malinterpretado y que puede sonar apresurado, aunque destacó que sí existe la necesidad de reforzar el pie de fuerza en la ciudad y que hoy garantizar la seguridad sí es una prioridad.

De otro lado, comentó que cuando habla de “integración socio económica”, se refiere a que la posición de Colombia sobre Venezuela avanza bajo el desconocimiento, pero que frente a los “hermanos venezolanos hay una política de Estado, de brindarles la mano”.