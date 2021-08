Alberto Gamero: "A Giraldo lo quiero desde que yo estaba en el Junior"

Alberto Gamero, director técnico de Millonarios, dialogó con El Carrusel Caracol sobre la derrota de su equipo en el clásico ante Independiente Santa Fe. El entrenador samario también entregó algunos detalles sobre la vinculación de Daniel Giraldo, refuerzo para este semestre.

De la derrota en el clásico bogotano, Gamero comentó: "Hay partidos donde las cosas no salen como uno quiere, pero me parece que lo de ayer fue un partido donde Santa Fe nos hace un gol a los 9 minutos y después comienza a defender su gol. Al margen de que el equipo no jugó bien como venía jugando, me parece que controlamos el juego... nos faltó más claridad que hemos tenido en otros partidos".

Y añadió: "hay que valorar el trabajo del rival, Santa Fe generó pocos espacios, si te das cuenta un bloque medio bajo fue lo que paró Santa Fe, ante eso una alternativa era lanzar centros".

Al respecto concluyó: "Buscamos las alternativas... el trabajo de Santa Fe fue bueno, pero también nosotros pecamos a la hora de definir. Son cosas para corregir, del todo no es malo, asi se haya perdido".

Entretanto, de la llegada de Daniel Giraldo, exjugador del cuadro 'Cardenal', comentó: "Teníamos pensado traer un mediocentro, no veíamos de dónde lo podíamos traer, encontramos en Giraldo una persona que ya conoce lo que es jugar en altura".

"Yo lo quise llevar al Junior cuando él estaba por allá en Pasto, después cuando estaba en Cali lo quise llevar al Tolima y hoy se dio la posibilidad porque llegó la comunicación de un empresario de que al jugador no le habían salido las cosas y estaba libre. Hablamos con él y me parece que nos hicimos de un jugador que conoce la plaza, conoce el medio. Un jugador que le va a dar enseñanza a los jugadores jóvenes que tenemos", añadió.

Alberto Gamero explicó que desde este mismo lunes el volante vallecaucano se unirá a los trabajos con sus nuevos compañeros. "Giraldo comienza a entrenar con nosotros mañana (lunes), ayer se hizo unos exámenes, mañana se hace otros en la tarde, pero entrena con nostoros en la mañana".

Añadió: "Vamos a mirar cómo viene en la parte física, tengo entendido que él venía trabajando. El torneo pasado jugó 19-20 partidos con Santa Fe, no creo que vaya a tener muchos problemas para empezar a trabajar rápido".

De Giraldo destaco que: "es un jugador de ida y vuelta, que tiene dinámica a la hora de recuperar balón. Dándole la tarea y trabajo que nosotros tenemos, me parece que nos va a servir mucho".

Por otro lado, sobre la falta de gol que atraviesa Ricardo Márquez, manifestó que se debe a la falta de minutos. "Lo del 'Caballo' es lo mismo que pasaba con Mojica. Yo tenía a 'Chicho' Arango ahí, que era el titular, y jugaba poco, lo mismo pasa con Márquez, es un jugador que necesita partidos, ayer lo vi mejor centralizado, un poco más tranquilo".

Finalmente, de la posibilidad de buscar el título en este semestre, tal y como lo hizo durante el torneo pasado, concluyó: "la mejor contratación es tener casi que el 90% de la nómina, yo creo que eso es bueno. Cuando disputamos el título, hoy, del equipo que está jugando, no teníamos a Llinás, no teníamos a Vargas, no teníamos a Arango, que no lo tenemos ahora. Hoy es el presente y hoy el equipo que tenemos nosotros es un buen equipo para pelear esta final".