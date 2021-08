Duque no puede usar su cargo para promover candidaturas afines: Cristo

En entrevista con 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, Juan Fernando Cristo, integrante de la Coalición de la Esperanza, habló sobre la demanda contra Iván Duque por participación política.

A través de un comunicado, los integrantes de la Coalición de la Esperanza, Juan Fernando Cristo; Humberto de la Calle; Sergio Fajardo; Juan Manuel Galán y Jorge Enrique Robledo, rechazaron las declaraciones del presidente Iván Duque de este fin de semana, quien en varias entrevistas habló sobre los posibles candidatos para la campaña electoral del 2022.

"No se puede dejar pasar algo como esto. Afortunadamente no nos mencionó, sin embargo, esto no se trata de los candidatos. En Colombia hay unas líneas que no se han traspasado. Lo que hizo el presidente el fin de semana no tiene precedentes", aseguró Cristo.

El integrante de la Coalición de la Esperanza aseguró que no se puede utilizar el cargo de presidente para promover y exaltar candidaturas afines a un partido político

"Esto es una señal de alerta de lo que el uribismo puede hacer en estos 10 meses para influir en las elecciones. Esto merece una declaración de Procuraduría", dijo.

Por esto, dijo que la Coalición de la Esperanza presentará recusaciones y una tutela por el hecho: "Esta Intervención demuestra que no tenemos un estadista sino un militante de un partido político. Parecía un editor político haciendo evaluación de los políticos. Con esto se pretende lanzar una alerta y encender las alarmas", dijo.