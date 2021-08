Episodio 4- Hora2022: Coalición de la Esperanza

En este nuevo episodio hablamos con la Coalición de la Esperanza para entender el arranque de la ruta a las elecciones del 2022; hablar sobre su visión de país, los retos que tienen en adelante, los factores que los unen, pero al tiempo aquellos que los dividen. Se debatió sobre lo que es una opción de centro, las posibilidades de que alternativos lleguen a la Casa de Nariño, así como una mirada a los retos al momento de construir una agenda de país distinta a lo que conocemos.

Desde febrero del 2021 el país empezó a escuchar la conformación de una alianza que supondría una opción distinta a los extremos, una alianza impulsada por un partido y encabezada por un senador ejercicio; un exministro del Interior; un exalcalde y exgobernador; un exnegociador de paz y un exsenador, todos con el propósito de llevarle al país una alternativa a los llamados “ismos” y con el propósito de aglutinar a aquellos que estaban cansados de la polarización. La “Coalición de la Esperanza” como se le empezó a llamar, tomó fuerza en abril, en junio publican sus cuatro acuerdos programáticos y al tiempo sus nueve principios éticos bajo la premisa del “no todo vale”.

Dentro de las cinco figuras que personifican la Coalición, hay dos movimientos políticos y ya se han sumado dos partidos, el último la ASI, mientras se está a la espera de lo que pueda definir Colombia Renaciente, no obstante, se está a la expectativa de lo que pueda pasar con la Alianza Verde, pues diferencias dentro de este partido no han permitido definir si irán en conjunto a una consulta en marzo, o cualquier otro mecanismo que permita la elección de un candidato al interior de este partido. Ya que es bien conocido que hay una fracción que se mueve hacia el Pacto Histórico, la opción de izquierda liderada por Gustavo Petro o la opción de la Coalición de la Esperanza.

Lo que dicen los miembros de la Coalición

Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín; exgobernador de Antioquia, profesor universitario y precandidato, explicó cómo ha sido el proceso y cuáles son los obstáculos que se tienen con la Alianza Verde “desde el comienzo del proceso, el Verde ha estado representado, estuvo en constricción de principios y bases, pero dentro del partido hay una disputa política muy grande; para algunos su proyecto está asociado con la figura de Petro", y agregó que hay algunos que utilizan que él esté en la Coalición para agredir.

De otro lado, explicó que el centro es un espacio por fuera del miedo y de la rabia, “es el espacio más grande que existe en la sociedad” y advierte que ahora el reto es darle voz a esas personas que no gritan por cuenta de una naturaleza política distinta.

Para Jorge Enrique Robledo, senador de la República y precandidato presidencial, actualmente los dos sectores que llegaron a finales de las elecciones del 2018 quieren imponer que serán los mismos que llegarán al final en la contienda del 22, “pero los hechos nos demuestran que los colombianos entienden que eso no es cierto y que hay posibilidad de un proyecto como el nuestro” y agregó que uno de los tres proyectos que se disputarán la jefatura del Estado será la Coalición de la Esperanza.

También señaló que ante las protestas, el país demostró que hay una crisis social y que, por lo tanto, se necesitan reformas sociales y económicas bajo una economía de mercado, no de estatización de la economía.

Humberto de la Calle, exministro, exvicepresidente, exnegociador de paz, precandidato presidencial, aseguró que las encuestas demuestran que el gran contenido electoral empíricamente demostrado es de centro, “el centro es amplio, tiene matices y todo lo que estamos viendo en esa concepción del centro es el repudio al caudillismo, al ejercicio agresivo de la política que nos divide”.

Explicó que estar en el centro es estar con el Estado social de derecho; la separación de poderes y respeto a la oposición. “Estamos afincados en economía de mercado” y comenta que hoy en el país no hay una redistribución de la riqueza y que por lo tanto, los impuestos son necesarios, pero que deben ser pagados por aquellos que tienen más capacidad.

Para Juan Fernando Cristo, exministro, excongresista, precandidato presidencial, la discusión de fondo es qué tipo de cambio quiere el país. “El cambio de nosotros es uno en equipo, no con caudillos y mesías. Un cambio para unir y no para seguir dividiéndonos. Estamos planteando que el país no puede seguir en statu quo".

Durante el programa, reveló que, en próximos días, la Coalición presentará su propuesta en seguridad, pues argumenta que en tres años el país retrocedió en el clima de tranquilidad que se alcanzó a sentir en algunas zonas tras el fin del conflicto con las Farc.