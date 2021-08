Variante Delta, rebrotes y vacunación ¿en qué punto de la pandemia estamos?

En Hora20 un debate para entender en qué punto de la pandemia nos encontramos ante una variante que parece ser mucho más contagiosa que las ya conocidas; unos rebrotes en distintas partes del mundo y una vacunación que avanza entre la desigualdad y el escepticismo de muchos para acceder a aplicarse la vacuna. Se debatió sobre las últimas restricciones; y los expertos plantearon las particularidades de la variante Delta; así como lo preparados debemos estar en Colombia ante los retos que supone el virus y un análisis al avance de la vacunación en el mundo, a la inmunidad colectiva y a los ya conocidos pasaportes para acceder a determinados espacios.

Después de 16 meses de haber sido declarada pandemia el virus Sars-Cov-2 y cuando el mundo cuenta cerca de 200 millones de contagios, y poco más de 4,3 millones de muertes, una de las principales agencias en materia de salud afirma que "la guerra contra el coronavirus ha cambiado", pues el reconocido CDC en un informe publicado por The Washington Post plantea que la llegada de la variante delta supone cambios a la manera como se debe enfrentar el virus. De ahí, que, en los últimos días, hechos como una tercera dosis de la vacuna de Pfizer se empiece a aplicar en países como Israel o se debate si la esperada inmunidad colectiva ya no será del 70 por ciento, sino que tendremos que tocar una difícil cumbre del 90 al 95 por ciento.

Aunque hace algunos meses la mayoría de los países empezaban a celebrar y a dejar atrás el uso del tapabocas, hoy el panorama parece ser contradictorio. Hace algunos meses, expertos recomendaban dejar de usar tapabocas a quienes estaban vacunados, esto al menos en Estados Unidos, recientemente el CDC volvió a recomendar el uso del tapabocas, incluso para vacunados en espacios cerrados. Al tiempo, varias ciudades en China enfrentan un nuevo confinamiento ante la necesidad de realizar pruebas masivas para detectar la presencia de la agresiva variante delta. Linaje que fue descubierto en octubre del 2020 en la India y que, según estudios preliminares realizados en China, puede llegar a tener una carga viral mil veces superior al linaje original con la capacidad de contagiar entre 5 a 8 personas, no obstante, el mismo CDC ha establecido que las vacunas actuales ayudan a contrarrestar los efectos de la variante, aunque en algunos casos podría reducir su eficacia.

Lo que dicen los expertos

Para Andrea Ramírez, profesora universitaria, médica, magíster en Salud Pública y doctora en Epidemiología, a pesar de los avances en vacunación, las inequidades en el acceso a la vacuna en distintas partes del mundo son una amenaza ante la aparición de nuevas variantes que ponen en peligro tanto a los vacunados como a los no vacunados.

Afirmó que en adelante se debe mirar si se opta por un virus endémico o uno con mayores controles regionales y ampliación de vacunación para finalmente poder controlar los brotes. Por último, sostuvo que es necesario enfocarse en los países más pobres, pues en los que son densos y sin condiciones óptimas, son una fábrica donde el virus muta y se replica.

Felipe Lobelo, profesor Asociado de Salud Global Universidad de Emory y director de Epidemiologia de Kaiser Permanente Georgia, planteó que no hay motivos para pensar que en Colombia no tendrá lugar una cuarta ola de contagio, no obstante se concentró en explicar la manera como el virus se replica y puede terminar mutando, pues explica que en el mundo todavía hay gran cantidad de susceptibles y ante brotes epidémicos como el ocurrido en la India, no siempre el virus se vuelve más letal o peligroso ante las réplicas, pero advierte que en algunas ocasiones sí puede sacar una ventaja en términos de transmisibilidad o letalidad.

De otro lado, comentó que las vacunas son altamente efectivas, “99 por ciento en riesgo de enfermedad; 99,999 por ciento riesgos de muerte,” pero insiste que hay riesgo en estar en un sitio cerrado con personas vacunadas y de tener infección.

Jaime Ordóñez, médico, profesor universitario, PhD en Epidemiología, Magíster en Economía de la Salud e investigador Senior en Economía de la Salud y Evaluación de Resultados, aseguró que en realidad no se sabe si estamos en la mitad de la pandemia, en el avance o en el final, pues afirma que antes de la aparición de la variante delta, se podría pensar que la pandemia se daba por superada a finales del 2021, pero ante el avance del virus no se puede terminar qué va a pasar, ya que prevé que el país puede estar viviendo la cuarta ola de contagio después del día del amor y la amistad, fecha que cree, generaría una aumento en los contagios.

También explicó que no es el momento adecuado para volver a la presencialidad, “delta tiene 1.600 en carga viral a la original. Esta mayor capacidad es mas posibilidad de transmisión y más eficiente. Si nos guardamos con la Wuhan, ahora no nos vamos a dejar de guardar por la delta”, afirmó

Carlos Francisco Fernández, médico y editor de Salud del diario El Tiempo, planteó que es seguro que tendremos nuevas olas de contagio, pero que la agresividad y mortalidad dependerá de cómo sea el comportamiento, pues afirma que entre más susceptibles tengamos, mayor capacidad de infección y de contagio.

Fernández insistió en la necesidad de que el Prass pase de la retórica a la práctica, “el virus está ahí, entonces se tiene que fortalecer ese componente de identificar sospechosos, aislarlos y detectar síntomas tempranos; es justo ahí donde se cortan cadenas de transmisión”.