Alimentos del PAE en La Guajira eran refrigerios no almuerzos

En entrevista con 6 AM Hoy por Hoy Juan Carlos Martínez, director de ‘Alimentos para aprender’, habló sobre las denuncias sobre un supuesto almuerzo de un buñuelo, banano y bebida en la Guajira.

"Con la Contraloría visitamos los centros educativos y pudimos comprender el problema del territorio. Allá todavía no hay un regreso a la presencialidad completo por miedo, condiciones, no todos los colegios estaban preparados", dijo.

Por esta razón, explicó que se tomó la decisión por 15 días de no manejar jornada completa, entonces, no se majería almuerzo sino un refrigerio a media mañana.

"Los padres no entendieron y se confundieron porque el refrigerio no se lo dieron a las 10 a.m sino a las 12 p.m. Esto no es corrupción, son recursos de las Naciones Unidas, hubo una confusión pues se comparó un refrigerio con un almuerzo", dijo.