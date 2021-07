"El fútbol colombiano tiene la capacidad de competir a nivel internacional"

Marlon Piedrahita, jugador del Junior de Barranquilla, hizo un análisis autocrítico de lo que fue el debut del equipo en la Copa Sudamericana ante Libertad de Paraguay. En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, el antioqueño aseguró que los equipos colombianos pueden competir al más alto nivel afuera.

"Queda uno con el sinsabor y la amargura del resultado, de haber recibido cuatro goles en condición de local, en una instancia tan importante, tan definitiva. Queda uno triste por el resultado, pero después toca analizar más profundamente el desarrollo. Queda corregir y pensar en lo que viene", comentó sobre la derrota en octavos de final del torneo.

Al respecto añadió: "muchas veces los resultados positivos tapan los errores, pero este es un grupo muy maduro, tenemos un entrenador que nos manifiesta las cosas como son, en ese sentido somos bien autocríticos todos. Sabemos de las dificultades que tuvimos y los errores que cometimos en todas las líneas y nos costaron cuatro goles".

Sobre su posición en el campo, un poco más adelantado, comentó: "es algo no muy nuevo para mí. Hay situaciones de partido donde uno no está acostumbrado, le toca uno estar de espaldas al arco rival, algo en lo que uno como lateral no está acostumbrado, después el trabajo por banda es similar".

Mientras que de la forma en la que los equipos colombianos vienen compitiendo a nivel internacional durante los últimos años explicó: "El jugador colombiano y el fútbol colombiano tiene toda la capacidad de competir al nivel internacional al más alto nivel, se tienen que conjugar muchos factores para que podamos salir a competir a nivel internacional de una mejor forma".

"A mí ese mensaje que a veces da la prensa, o la gente del fútbol de que a los colombianos nos faltan, no lo comparto mucho. Va más desde la parte mental de cada uno de nosotros, desde los jugadores, nosotros en Junior estuvimos a punto de ganar una Copa internacional, con un buen proyecto, desafortunadamente no lo conseguimos, estuvimos ahí cerquita", añadió.

E insistió: "debemos meternos en la cabeza que nosotros podemos competir a nivel internacional de una mejor manera".

Finalmente, sobre el debut en Liga frente al América de Cali dijo: "la expectativa inmensa de iniciar la Liga con pie derecho, ante un rival directo, un rival que está llamado a pelear el título también".

Tras resaltar la importancia de Juan Carlos Osorio en el banquillo 'Escarlata', concluyó: "los puntos de la Liga son importantes desde la fecha 1 hasta la fecha 20... La ilusión de ir a la ciudad de Cali a hacer un gran partido, a competir al más alto nivel, ojalá conseguir los tres puntos".