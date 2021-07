El arranque de la campaña al 2022: ¿qué tan claras son las estrategias?

En Hora 20 un debate para analizar el arranque de la ruta a las elecciones del 2022. Se debatió sobre las candidaturas, las coaliciones y la atomización de figuras que quieren aspirar a la presidencia. También un análisis a las movidas en términos de comunicación y estrategia política, a las divisiones y bloqueos que se podrán evidenciar en la próxima contienda. Por último, una mirada a lo que viene para el Congreso ahora que las figuras de peso se van a la carrera presidencial.

Desde exministros, pasando por académicos, congresistas, exalcaldes, exgobernadores, antiguos miembros de grupos armados y llegando hasta empresarios o rectores de universidades se compone el amplio abanico de posibles candidatos que se enfrentarán en las elecciones presidenciales de mayo del 2022. Hasta el momento se contabilizan poco más de 30 candidaturas, entre las cuales se reúnen en coaliciones, los distintos partidos políticos o quienes han decidido arrancar el proceso de firmas como es el caso del senador Roy Barreras; exministro Juan Carlos Echeverry o el ex comisionado de paz, Miguel Ceballos

Hasta el momento parece no haber una estrategia clara de los distintos partidos y coaliciones de cara a lo que presente la ruta para llegar al 2022, sin embargo, sí hay algunas demostraciones de cuál será el discurso o al menos en términos de comunicación política la estrategia: para el grupo de exalcaldes y exgobernadores la bandera es la descentralización; para el Pacto Histórico se debe escoger entre la “política de la vida o la política de la muerte”; para las opciones de centro como la Coalición de la Esperanza, hay un discurso concentrado en la lucha anticorrupción; en términos sociales y recuperar la instituciones, mientras que la derecha se centra en un discurso de recuperación de la economía y de la seguridad, no obstante, el miedo parece que no será una estrategia olvidada, pues en los últimos días, algunas figuras de la derecha han dicho que un eventual triunfo de Gustavo Petro generaría pánico en los inversionistas extranjeros. Aunque, desde el centro, Petro también ha sido objeto de críticas y ha sido tildado de populista por ideas como la de aumentar impuestos solo a 4 mil personas en todo el país

Lo que dicen los panelistas

Para Ángel Beccassino, estratega político, asesor de campañas políticas en varios países y experto en marketing de gestión de gobierno, la campaña arrancó hace rato, “y el vacío de gobierno genera que haya facilidad para instalar discursos políticos, y eso hace que haya mucha gente esté instalando esos discursos”. De otro lado planteó que al momento hay unas cinco o seis candidaturas serias: Petro, Fajardo, Juan Manuel Galán, Camilo Romero y en la derecha, ve fortalezas en Federico Gutiérrez y Óscar Iván Zuluaga.

Por último, sostuvo que la gente tiene preguntas ante la incertidumbre, “No es que la gente esté pensando en personajes políticos, la gente necesita respuestas políticas”, afirmó.

Carlos Duque, estratega, experto en publicidad política y director de Duqueimagen, planteó que estamos ante una expectativa general y que al menos desde noviembre de 2019 se ha visto un envejecimiento del sistema político, el cual definió como un periodo de “decrepitud”

Agregó que al parecer estamos en un momento similar al pasado en el que los mismos de siempre no saben leer la realidad y aprovechan el río revuelto para hacer presencia en el espectáculo.

Camilo Granada, experto en comunicaciones, columnista y exconsejero para las comunicaciones, sostuvo que la campaña ya arrancó y que incluso, hay un candidato que arrancó desde hace mucho tiempo: Gustavo Petro. “Él inició campaña al otro día de la segunda vuelta de 2018, pues la reforma política le dio la posibilidad de llegar al senado al quedar de segundo en la contienda electoral”. Aunque de otro lado, dijo que actualmente hay dos crisis: la de los partidos atomizados y la generada por crisis en el gobierno.

Frente a los cambios políticos, dijo que son claros ante la pandemia, la crisis económica y el empobrecimiento. “Por primera vez en Colombia se ha perdido buena parte de la esperanza, la gente espera una narrativa política, una lógica política; por eso estamos en campaña”, concluyó.

Para Germán Medina, publicista, experto en marketing político y consultor, esta campaña realmente no ha empezado, aunque cree que Petro es el único que juega como candidato, "el resto están en un escenario por definirse en acuerdos”, que sostiene, se van a tardar. No obstante, resaltó que la campaña se va a dividir en dos: la política tradicional y la otra que es la de la ciudadanía.