Leonel Álvarez deja abierta la puerta para dirigir a Atlético Nacional

Atlético Nacional despidió a su técnico Alexandre Guimaraes apenas seis meses después de haberlo anunciado como posible salvador de un equipo que en el último año dejó más dudas que certezas.

Sin embargo y pese a la idea de un proyecto largo con el extécnico de América de Cali, las cosas no salieron como esperaban las directivas y al finalizar el semestre confirmaron que Guimaraes no continuaría al frente del cuadro 'Verdolaga'.

Ante la salida del brasileño, uno de los técnicos que más está sonando para hacerse con la dirección técnica de Nacional es Leonel Álvarez, quien no le cerró la puerta a la posibilidad, en diálogo con El Alargue de Caracol Radio.

"Uno como profesional siempre va a tener sentido de pertenencia del club a donde uno vaya, con amor por la casa que te recibe. A donde vaya miraré mucho la cantera, uno tiene que empezar por lo que tiene en casa. Cualquier DT o jugador siempre va a querer ir a Nacional. Yo siempre estaré agradecido con Medellín porque me dio la oportunidad de empezar a dirigir", comentó Leonel.

Además, resaltó que aunque actualmente está sonando para dirigir a Nacional, del equipo no se han comunicado con él, pero no cierra la puerta.

"Puede que ahora esté sonando para dirigir a Nacional, pero nadie me ha hablado para ir, siempre sueño para dirigir allá pero no me llaman aún. Yo no vi crecer a mis hijos porque gran parte de mi tiempo se la di a Nacional. Yo conozco perfecto el ADN de Atlético Nacional, sé exactamente cómo debe jugar y lo que debe ganar, cuáles son las exigencias y demás. Dicen que soy muy caro, pero nadie me habla para preguntar si es verdad, nadie me escucha", afirmó.

"Si me quieren, incluso para dar una mano, estoy dispuesto. Fui a Medellín y fui campeón, y ahora si voy a Nacional sé que puedo salir campeón ahí, yo analizo muy bien a donde voy y sé lo que tengo que hacer", añadió.