Hugo Sotil: "Estamos contentos de que Falcao y James no estén"

Hugo 'El Cholo' Sotil, histórico exjugador peruano, analizó, en diálogo con El Alargue de Caracol Radio, el duelo de este jueves de su país ante la Selección Colombia, en la séptima fecha de las Eliminatorias. Sotil expresó alivio ante las bajas de James Rodríguez y Falcao García en el equipo de Reinaldo Rueda.

"Nosotros estamos contentos de que ellos no estén. Son jugadores de primera línea, creo que Colombia lo va a sentir mucho y Perú tiene que aprovechar, aunque lamentablemente nosotros también venimos golpeados", manifestó.

'El Cholo', quien recordó con cariño su paso por el Medellín y a algunos de sus excompañeros, calificó de clásico el duelo entre ambas selecciones. "El partido Colombia-Perú o Perú-Colombia es para nosotros tanto como para ellos un clásico".

"Lo que más me interesa es que el partido termine en el campo y luego seguiremos siendo amigos", añadió.

Sotil destacó la necesidad de ganar que tienen ambos equipos debido a su posición en las Eliminatorias; "Esperamos poder conseguir los tres puntos que necesitamos, Colombia también está en la misma situación. Esperamos un gran partido y que gane el deporte".

"Lo que me preocupa de Perú es que no tiene un once todavía definido", concluyó.