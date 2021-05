Elkin Soto: “En el Mainz 05 notamos que Tuchel era un DT diferente”

Despedido por el PSG hace seis meses y ahora campeón con el Chelsea de la Champions League, el técnico Thomas Tuchel tomó revancha en la lucha por la 'Orejona' y la conquistó con el club londinense.

A propósito de la gesta de Tuchel con el Chelsea, en diálogo con El VBar de Caracol Radio, el exjugador colombiano Elkin Soto, quien trabajó con el DT alemán en el Mainz 05, relató que fue justamente el estratega campeón quien lo puso a jugar por primera vez como volante 5.

"Desde el principio notamos que es un DT diferente, muy dedicado, profesional, los entrenamientos los disfrutamos mucho. Fueron cinco años trabajando con él, me ayudó mucho porque yo jugaba como extremo, pero no era habitualmente titular. Pero con Thomas tengo una historia que en un amistoso, porque no me habían convocado a la Selección, él me preguntó si quería jugar de volante 5, me utilizó en esa posición y ahí me quede como titular en esa posición", comentó.

En aquel momento, Soto no era titular del equipo alemán, pero logró potencializarlo en una nueva posición, tal como aparentemente quiere hacer Reinaldo Rueda con Yairo Moreno en la actual convocatoria de la Selección Colombia.

"Es un trabajo y una función del entrenador mirar las capacidades de cada jugador. Yairo tiene todas las virtudes para rendir con otras posiciones", dijo Elkin Soto.

A su vez, el exjugador colombiano relató que gracias a Tuchel el equipo logró ganarse el reconocimiento en la Bundesliga, cuando era considerado un club pequeño.

"Tuchel no deja escapar los detalles, le gustan mucho los análisis de video. En esos cinco años con él nos ganamos gran respeto en la Bundesliga, clasificamos dos veces a la liga de Europa", relató.