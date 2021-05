"En un régimen religioso solo existe una verdad": Gabriel Ben Tasgal

En entrevista con 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, Gabriel Ben Tasgal, periodista y politólogo egresado de la Universidad Hebrea de Jerusalém habló sobre el conflicto entre Israel y Palestina.

"Todo grupo islamista, el que sea, el estado islámico, utilizan tácticas del débil, tácticas de terrorismo, por ejemplo, me disfrazo de civil para atacar o utilizo civiles. Hay ahí 4 violaciones de la ley internacional, no se puede hacer lo que acabo de explicar. Y eso provoca la reacción de una aviación que utiliza por ejemplo una téccnica llamada golpe de techo, esto es, arrojar una bomba a los techos que no explotan, le dan diez minutos a la gente para salir y vemos lo que se ve en redes, casas explotando", contó.

Tasgal explicó que hay un clima de tensión pues los partidos árabes no darán su voto a los partidos israelís: "Si la oposición no puede formar gobierno de alguna forma se beneficia".

Frente al ataque a barrios dijo: "90% de los cohetes disparados y no digo misiles, los que siguen de largo son los que matan a la población civil, ya hay 8 civiles israelíes. Cuando suenan las alarmas es porque un cohete va a caer en ese barrio. Y la gente tiene refugios y un determinado tiempo para que la gente se proteja, esto reduce las muertes y el daño.Del otro lado ¿Acaso la población palestina posee refugios o solo los líderes tienen derecho a un refugio?", explicó

Finalmente, explicó que lo que se vive es un régimen religioso donde no hay cabida para nada: "Viven en un régimen islamita, de sometimiento, cuando vives es un régimen donde hay una sola verdad y esa verdad es religiosa, no existe nada más".