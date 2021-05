Exalcalde de Caracas dice que Maduro financia algunos bloqueos en Colombia

En entrevista con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas habló sobre los diálogos en Venezuela y los bloqueos y marchas que ocurren en Colombia.

Diálogos Maduro - Guaidó

Frente a los diálogos entre Maduro y Guaidó, Ledezma aseguró que el presidente de Venezuela no tiene nada de buena volunta: "Él siempre responde con sarcasmo que lo caracteriza. En Venezuela hemos ensayado la vía del diálogo, la penultima fue la de Barbados. Hemos participado en 30 procesos de elección".

Argumentó que para Nicolás Maduro los diálogos son una maniobra para prolongarse en el poder.

Ledezma afirmó que lo que ocurre en Venezuela es el reciclaje de las mismas operaciones con referente a las acciones de Maduro.

Así mismo, con referencia al enjuiciamiento a los 3 militares, el exalcalde dijo que Maduro está actuando como los capos de los carteles: "Que terminan echándole el cuerpo a los lavaperros, para sacarle el cuerpo a la Corte Internacional, Maduro lo que hace es tratar de librarse del proceso que tiene en la Corte penal internacional".

Paro nacional en Colombia

Frente a las marchas que se presentan en Colombia y en los bloqueos, que se presume, según alcaldes de varias ciudades del país, hay personas que son de Venezuela, Ledezma afirmó que no duda de que Maduro este detrás de algunos de estos bloqueos.

"No tengo la menor duda. No sé porque todavía hay gente en Colombia que no capta que esta es una reacción de vieja data. No podemos olvidar que fue Chavez que pedía la condición veligerante para las Farc. No nos olvidemos de los datos de que aparecían en el computador de Reyes cuando fue dado de baja. No nos olvidemos que los huéspedes de Maduro son Santrich y Iván Márquez", indicó.