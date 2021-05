¿Llega Jeison Murillo a la Copa América? médico del Celta entregó detalles

El doctor de cabecera del Celta de Vigo, Juan José García, habló con El VBar de Caracol Radio respecto a la lesión que padece el colombiano Jeison Murillo, quien afrontará una recuperación a un mes para que comience la Copa América y a menos de 23 días para el juego de Eliminatorias contra Perú.

“Jeison tiene una lesión muscular en el muslo izquierdo, es de bajo grado, pero en una localización que para un futbolista es muy importante. El musculo recto anterior participa de forma intensa en algunas acciones de fútbol. Eso hace que tengamos mucho cuidado en los tiempos de evolución y curación de esa lesión”, detalló el especialista.

Le puede interesar:

El médico García se refirió a una eventual recaída que podría sufrir el futbolista en caso de no cumplir con los protocolos establecidos.

“Lo que nosotros intentamos es que eso no ocurra. Hay una serie de criterios que el jugador debe cumplir para volver a la competición y disminuir el riesgo de recaída. Es un musculo donde las recaídas pueden ser más frecuentes, hay veces que, aunque cumplamos todos los criterios que tenemos establecidos, esas recaídas ocurren”, explicó.

Del mismo modo, habló del tiempo estimado que tardaría en sanar la lesión. Además, lo descartó para los tres partidos que le restan al equipo en la Liga Española.

“Es una lesión que no menos de cuatro semanas se recupera. Si se sigue una evolución normal no podemos contar con él para el resto de partidos, no está para jugar", manifestó.

La Copa América iniciará para Colombia el 14 de junio ante Ecuador, fecha para la que el doctor García espera que Murillo ya esté recuperado.

“Yo creo que sí llega. Con la evolución que está teniendo en este momento, para esa época debe tener esa lesión recuperada. Y siguiendo el protocolo de tratamiento que estoy seguro mantendrá al Selección Colombia, tiene posibilidad de estar bien para ese momento”, concluyó.