"No sé si preocuparme o reír": Cantante Natalia Bedoya por confusión

Natalia Bedoya, cantante y actriz colombiana, habló en 6AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio luego de que en las redes sociales la confundieran con la activista del Centro Democrático.

"Uno no sabe si preocuparse o reírse, es algo muy particular. Digitalmente, la gente confunde su nombre y su mundo con el mío, entonces recibo mucha gente. Lo positivo es que hay gente hermosa que llega a conocer mi música y creo que eso es una gran anécdota", contó.

Todo empezó luego de que un medio de comunicación por error confundiera la imagen de la cantante con la de la integrante del partido de derecha en Colombia.

"La música es lo que mejor tengo para Colombia y es a lo que me dedico. A Natalia no la conozco, no tengo ni idea porque yo soy artista escénica, entonces mi idea digital empezó hace muy poco por la pandemia y demás. Ahí me di cuenta, porque es un fenómeno digital. En este momento pasan millones de cosas en las que necesitamos estar unidos", dijo.

Finalmente, rechazó los insultos y tratos que le dan a Natalia Bedoya en redes sociales.

"No estoy de parte de maltrato hacia ninguna persona, me lastima un poco que existe esa manera de tratar a las personas por redes, que ni miran a los ojos sino por un celular. Es una mujer que despierta muchas pasiones y la debe pasar mal, es una colombiana que también está en mi país y sufre lo mismo, su lenguaje es la política, no tengo nada que criticarle", finalizó.