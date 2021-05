Reflexiones de lo que viene para Colombia

Ciro Ramírez, senador del Centro Democrático: "Lo que sigue es buscar un gran acuerdo social para darle confianza al país"

Iván Cancino, abogado penalista y panelista de programas de opinión: "Le corresponde al gobierno sacar adelante un proyecto que garantice el financiamiento del gasto publico"

Jorge Enrique Robledo, senador: "Lo primero que debe suceder es que el ministro Carrasquilla renuncie a su cargo"

Salud Hernández, columnista de la Revista Semana: "No había que ser un genio para saber que semejante reforma iba a causar un terremoto"

Iván Cepeda, senador: "El presidente no puede volver a llevar al congreso una reforma tributaria maquillada o ligeramente modificada"

Paloma Valencia, senadora: "Es muy importante la decisión del presidente, es una decisión humilde y considerada con los colombianos"

Jaime Arrubla, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia: "Fue tardío el retiro de la reforma, el presidente no debió haber esperado a que lo acorralaran"

Felix de Bedout, colega de La W: "Yo esperaría que el presidente Duque se salga de su casa estudio y entienda la realidad de la casas de los colombianos"

Katherine Miranda, representante a la Cámara: "Los dirigentes políticos no pueden volver a gobernar a espaldas de este pueblo, nos dimos cuenta como Colombia ha despertado"

Ramiro Bejarano, abogado. profesor universitario y columnista de opinión: "El presidente ahora va a tener que presentar una reforma que le guste a todo el país y eso va a ser imposible"

Miguel Gómez, presidente de Fasecolda y columnista de Portafolio: "El futuro del país dependerá de si su clase dirigente entiende el reto que tiene por delante y lo asume con grandeza y no con mezquindad"

Alfonso Prada, ex secretario de la Presidencia, de la República: "Hoy hay dos enemigos: la pandemia, que todos los días nos esta matando, y el otro enemigo es la pobreza, cuatro millones de colombianos perdieron su empleo"

Juan Fernando Cristo, ex senador, ex ministro del Interior: "Viene un dialogo social amplio. No puede el presidente buscar un dialogo solo con los partidos políticos"

Edward Rodríguez, representante a la Cámara del Centro Democrático: "Hay una gran oportunidad de diálogo con los diferentes sectores políticos, o todos salimos de esta crisis o todos nos hundimos"

