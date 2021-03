Distancia entre el uribismo y el pastranismo es cada día más grande

Juan Carlos Pastrana, quien habla por su hermano Andrés Pastrana y su familia, lanzó un trino que decía: "El Primer Mandamiento de Duque y Uribe es No Fumigar @mindefensa" Esto desató la ira de Ernesto Macías quien dijo que estas afirmaciones son irresponsables, infames e injuriosas, atentan contra la patria, que Colombia no protege cultivos ni rentas de criminales y le recuerda el señor Macías que en el pasado el expresidente Pastrana y el mismo expresidente Misael Pastrana, padre de ellos, no estaban de acuerdo con la fumigación con glifosato.