"El que tiene la respuesta de lo que pasó con Ana María Castro es Mateo"

En 10AM Hoy por Hoy habló Paul Naranjo, uno de los tres principales implicados en el fallecimiento de la joven Ana María Castro en Bogotá y de acuerdo con su versión, la mujer no fue arrojada de una camioneta, sino que él la dejó junto a Mateo Reyes “de pie y vivía”.

Según su versión, él salió a verse con Ana María Castro el día de su deceso porque habían acordado cenar ya que ella se sentía baja de ánimo, cuando Paul llegó al punto de encuentro, ella estaba con unos amigos tomando licor.

“Ella me dice que está en la 116 tomando con unos amigos y yo le dije que pasaba a saludarla. Nos encontramos, nos saludamos y le pregunté que con quién estaba y efectivamente estaba con unos amigos; le pregunté si había cenado y me dijo que no, le dije que me acompañara que al lado había un restaurante donde estaba Julián (Ortegón, otro implicado en el caso). Ella me deja ahí y se devuelve con sus amigos y yo me quedé hablando con Julián”, relató Naranjo.

Paul quería irse y esperó a que su amigo Julián saliera de trabajar, en esas, Ana María lo contacta y le dice que no quiere que se vaya así, por lo que decide ir en compañía de Julián al lugar donde ella se encontraba y ahí estaba Mateo Reyes (el tercer implicado) quien, al ver que ella se dirige a saludar a Paul, la hala y la besa por la fuerza.

“Mateó la está forzando a quedarse con él, yo me di cuenta y le dije a Julián que le dijera a Ana María que nosotros la llevábamos a la casa en el carro; ella se acerca, se sube y en seguida Mateo se intenta a subir y yo le digo que no, que no lo voy a llevar porque no lo conozco; sin embargo, Ana María me dice que tranquilo que es un amigo de hace ocho años y que ella no se quiere ir; entonces le pregunto que qué quiere hacer y me dice que quiere seguir tomando”, aseveró.

Ahí llegaron al bar donde todo ocurrió; él se dispuso a comer con su amigo, mientras Ana María Castro seguía bebiendo, cuando la vieron mal por su estado de alicoramiento, la auxiliaron y la ayudaron con la popular ‘bomba’, una mezcla de soda, Alka Seltzer y limón, para que ella se sintiera mejor.

“Ella se la tomó, trasboco y se sentía mejor, pero siguió tomando con su grupo de amigos; yo le dije a Julián que ella estaba muy tomada pero que estaba con sus amigos entonces bajamos a fumar un cigarrillo y le dije que nos fuéramos a su apartamento a tomarnos algo. Cuando estábamos fumando, Mateo se acerca y nos dice que fuéramos a rematar, yo le dije que no soy de esos planes y que me quería tomar algo, pero no había podido porque estaba conduciendo. Volvimos a subir, vi mal a Ana María y le dije a Julián que nos fuéramos y Mateo baja con nosotros y Ana María y se subieron al carro”, comentó.

Cuando iban rumbo al apartamento de Julián, Paul ve que Mateo y Ana María se están besando y que él tenía su mano en el pecho de ella, por lo que les dijo que ya no los iba a llevar al apartamento de su amigo porque “eso no era un motel” y los bajó de la camioneta.

“Dejé a Ana María con Mateo de pie en la calle, me fui con Julián a su apartamento a tomarnos algo, se terminó la noche y al día siguiente me enteré que Ana María Castro había aparecido muerta”, contó.

Ante este relato, Paul Naranjo pide a la Fiscalía que se investigue todo lo ocurrido, porque él no comprende cómo es que Mateo Reyes está fuera del país cuando él también estuvo en el lugar de los hechos. Según contó, solo lo vieron como testigo ocular y por las versiones de los testigos, de que Ana María Castro fue lanzada de la camioneta, es que él está en la cárcel.

“Él (Mateo) tiene que venir a aclarar eso, él tiene que venir a dar la cara y decir por qué dio tantas versiones, por qué cuando los policías lo tenían en el CAI el papá fue y lo sacó de allá y quedó como el testigo ocular y ya. La razón principal de que no haya regresado es que él tiene las respuestas de las preguntas que la gente se hace de lo que pasó con Ana María”, señaló.

“Él tiene que ayudarnos a aclarar esto y ahora no quiero pensar que pueda pasar con él por fuera del país, no sé qué tipo de familia sea y qué tipo de influencias pueda tener. A mí esto me da pavor porque no sé cuánto tiempo deba estar acá y no sé que influencias se pudieran estar moviendo para dejarme acá metido y se diga que ya se hizo justicia”, concluyó Paul Naranjo.