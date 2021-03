Regreso del Congreso: ¿qué tan ambiciosa es la agenda del Gobierno?

En Hora 20 un debate para analizar el inicio de un nuevo periodo legislativo en el que el gobierno busca consolidar sus mayorías a través de proyectos como la reforma tributaria y la oposición se la juega por una renta básica en medio de una temprana campaña política. También una mirada al plan de transformación de la Policía Nacional.

Tres meses después de vacaciones, los 280 miembros del Congreso han vuelto a sesionar de manera semipresencial tras el inicio del segundo periodo de la tercera legislatura de este cuatrienio, la cual estará enmarcado en proyectos que buscan solucionar los estragos que ha ido dejando a pandemia; en recuperar las finanzas, dar un enfoque social y abordar reformas importantes como las de la salud y el trabajo en casa. Además, es el primer periodo que empieza a ser marcado por el partidor de las elecciones del 2022, es decir, una agenda legislativa en medio de una temprana campaña política en el año que por tradición se cree que es tanto del gobierno como de los congresistas.

Del periodo anterior quedaron 398 proyectos pendientes de un total de 815 que fueron presentados el 20 de julio. Congreso Visible asegura que, de todos estos proyectos, solo el 29 por ciento está en primer debate, mientras que el 11 por ciento quedó archivado por vencimiento de términos. Por eso, esta es la oportunidad para dar las últimas estocadas de algunos proyectos y para impulsar nuevas iniciativas que van desde una reforma tributaria hasta los repetidos intentos por acabar con la vicepresidencia.

Por el lado del gobierno, serán 19 las iniciativas gubernamentales más las 36 del periodo pasado, Daniel Palacios se estrenará como ministro del Interior ante el Congreso con el impulso de la reforma tributaria que busca recaudar $15 billones de pesos para tapar el hueco que da dejado la pandemia en gasto y para no perder el grado de inversión. También se presentará la extensión del ingreso solidario, y un aumento en el alcance en la devolución del IVA. No obstante, la tributaria no es la única apuesta, también viene la reglamentación de la cadena perpetua a violadores de menores; mejorar el acceso a la justicia, hacer cambios en el sistema de salud y permitir que quienes se dedican al deporte sean reconocidos como profesionales.

Lo que dicen los panelistas

Para Sandra Borda, politóloga, profesora en la Universidad de los Andes y creadora del podcast “Buceando en el naufragio”, la agenda del gobierno es una agenda un poco dispersa, además, dijo que no se ve concentración en temas particulares de esta administración, “a los que se les ponga toda la energía”, además, dijo que parece un poco raro que al haber iniciado sesiones en el Congreso, la mayoría no conozca qué contiene la reforma tributaria, proyecto que cree no debería profundizar los problemas económicos.

Planteó que el Plan Integral presentado para reformar la Policía está lejos de ser suficiente para resolver los problemas que hay con esta institución, y que en vez de recoger la discusión que planteó la Corte Suprema en una sentencia, se hacen cambios en uniformes, algo que considera insultante para la ciudadanía.

Angélica Lozano, senadora por la Alianza Verde, planteó que el periodo que inicia en el congreso es muy corto y que la incidencia del proceso prelectoral no va a permitir que se den discusiones de fondo. También comentó que este periodo será similar al del 2018 cuando inició el gobierno Duque, pues asegura que no hay un hilo conductor de impacto.

Celebró la reforma en la policía, cree que es un paso adelante, peor que al mismo tiempo "se queda corto en la medida en que es innecesario meterse en asuntos como el del uniforme cuando se debe trabajar en la relación de la Policía con los ciudadanos o darles más oportunidades de ascenso".

Gabriel Vallejo, representante a la Cámara por el Centro Democrático, comentó que se cae en un cliché cuando se dice que el gobierno no tiene agenda en el congreso, “eso se dice cuando a la gente no le gusta la agenda”, afirmó. De otro lado, dijo que los temas deben concentrarse en asuntos económicos y definir si el país quiere un modelo basado en subsidios el cual lleva a “multiplicar pobres”, o un modelo basado en la generación de empleos y riqueza.

Afirmó que la reforma a la Policía es importante, que se genera transparencia y que el gesto de elevar la jefatura de derechos humanos es una demostración de la importancia de los derechos para la institución.

Julián Arévalo, decano de la facultad de Economía de la Universidad Externado, comentó que el asunto de apuntar a varias iniciativas desde el gobierno nacional es un desorden en la agenda, lo cual cree que es un reflejo de la manera como el gobierno ha administrado el país en los últimos dos años. Agregó que hay 19 proyectos, pero que ninguno trata los asuntos esenciales de los que necesita solución el país.

Planteó que se evidencian avances en los cambios con la Policía, pero que se sigue presentando un escenario de confrontación entre miembros de la institución y funcionarios públicos de alto nivel. Por último, dijo que las reformas no se pueden dar sin tener en cuenta el contexto y que primero se debe cambiar la narrativa de lo que es un asunto como la movilización social para la fuerza pública.

Durante el programa en entrevista, el ministro del Interior, Daniel Palacios, explicó que el proyecto de reforma tributaria no ha sido radicado porque todavía no se ha terminado de construir un consenso de gobierno, el cual se espera terminar después de la exposición de resultados del comité de expertos que se encargó para la formulación de esta reforma. Agregó que a partir de la tributaria se avanza en una reforma social sostenible que mitigue el gasto que se ha tenido por la pandemia y que atienda asuntos sociales del país. Por último, comentó que hay una agenda clara en la que asuntos como la reglamentación de cadena perpetua para violadores de menores; los cambios en juntas de acción comunal y reforma a salud y administración de justicia son el centro.

Para el Contrapunteo de esta noche, dos propuestas en el Congreso que, aunque son parecidas, en la práctica funcionan de distintas formas. Se trata por un lado de la extensión del Ingreso Solidario y de un aumento en la devolución del IVA, por otro lado, está el proyecto lanzado por 53 congresistas que busca una renta básica de $325 mil pesos a hogares de una persona y de $480 mil pesos como tope, una reforma que busca llegar a 7,4 millones de familias y que tendría un costo de $37 billones. Iván Marulanda, senador del partido Verde, planteó que la idea es la misma, “son nombres distintos, tiene variantes en interpretación y aplicación. La renta tiene cobertura de 7,5 millones de hogares en pobreza con la idea de que Estado debe garantizar unos derechos a los ciudadanos en condiciones extremas como las que plantean la crisis”, y recordó que el gobierno tiene una visión distinta sobre la cobertura y los montos, pues advierte que con el Ingreso Solidario son solo $1.600 pesos diarios por persona, “eso es una limosna”, afirmó.

De otro lado, Ciro Ramírez, senador del Partido Centro Democrático, explicó que el Ingreso Solidario es la política social más grande en el país con un impacto a 3,5 millones de hogares que antes de la pandemia no estaban en ningún programa de apoyo económico. Anunció que se radicó proyecto para extender el Ingreso Solidario, pero con modificaciones que suban a la línea de pobreza de $327 mil pesos, a lo que comentó que el gobierno ve con buenos ojos.