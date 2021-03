“La idea es que la gente tomara conciencia”: José Molina

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy, habló el influencer barrendero José Molina, quien se ha hecho viral en las redes sociales por publicar contenido netamente ambiental.

Inicialmente, Molina cuenta cómo fue que en un abrir y cerrar de ojos se volvió tan popular en las redes sociales “siempre ponía mensajes de aliento o les hablaba sobre Dios, cuando comencé a trabajar, ya publicaba coitas de mis labores para mis amigos, hasta que me di cuenta que me llamaron de un diario y ahí se disparó todo” contó, detallando los objetivos que se trazó al momento de hacer los videos, y además siendo muy crítico con las personas que no le dan un uso formativo a las redes sociales “así como uno ve que se hace viral tanta estupidez, la idea era que la gente tomara conciencia sobre los cuidados del medio ambiente” resaltó.

Por otra parte, José fue muy enfático al hablar de las personas que por lo general critican su trabajo o que no lo ven como algo digno “lo primero que hay que hacer es ser agradecidos con la vida, y disfrutar de cada oportunidad de trabajo que haya, porque todos son dignos, pero si la gente lo hace solo por el dinero, no lo van a valorar”, exaltando que en su haber ha aprovechado al máximo todas las oportunidades que le ha brindado la vida, pero que nunca pensó en llegar a este nivel.

Finalmente, el influencer mostró sus gustos por la música y declaró que “la música es un hobbie que me llena después de trabajar” y ultimó señalando una rase que tiene dentro de su cuenta de Instagram “lo que siempre querré hacer es limpiar calles y corazones” puntualizó.