Baltazar Medina renuncia al Comité Olímpico Colombiano

El hasta ahora presidente del Comité Olímpico Colombiano, Baltazar Medina, renunció a su cargo en el COC después de 12 años al frente, según confirmó en el Carrusel Caracol.

"Me voy porque cumplo 12 años en la presidencia y uno no debe atornillarse en estos cargos. Debemos dejar que lleguen ideas nuevas para seguir creciendo. Dejo mi cargo con Colombia como referente de un país avanzado en el deporte", aseguró.

Para Medina, es momento de abrirle la puerta a nuevos planes en el Comité Olímpico Colombiano, pero destacó que durante su tiempo al frente logró avanzar para los deportistas del país.

“El país debe saber que uno de los avances del Comité Olímpico Colombiano es que logramos un certificado en Juegos Olímpicos. Tenemos un buen número de atletas fuera del país, pero no tenemos muchas pruebas, así que esperamos que en los cinco meses que faltan puedan competir y llegar a Tokio en un gran nivel", destacó.

Baltazar Medina se refirió a la actualidad de los deportistas colombianos y no dejó de lado el tema de dopaje que en los últimos años ha afectado al país.

"Con respecto al dopaje, muchos deportistas han quedado envuelto en redes de mentiras y en trampas que los dejan muy mal parados. En el deporte no hay misterios ni fórmulas mágicas y aquí lo que tenemos es talento deportivo. Antes de pandemia, no había semana en que los colombianos no le dieran alegrías al país", aseguró.

Medina destacó lo hecho en los últimos años por dos atletas colombianas que han dejado en alto el nombre de Colombia: Mariana Pajón y Caterine Ibargüen.

"Lo de Mariana Pajón con los dos oros olímpicos es grande, pero lo de Caterine, en medio de tanta competencia, es maravilloso. Pueden ser las dos deportistas más importantes para Colombia", dijo.