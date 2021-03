El Pulso del Fútbol, 5 de marzo de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el partido entre Boyacá Chicó y Millonarios, y las polémicas arbitrales que se presentaron en el encuentro. César dijo: "Millonarios necesitaba una victoria, pero hubo muchos errores arbitrales. Nicolás Gallo los favoreció y los dejó en el noveno lugar de la tabla, con los mismos puntos del Medellín, pero con un partido menos". Sobre el tema Óscar agregó: "Anoche ganó el equipo de Bogotá, pero el pésimo arbitraje del señor Gallo, perjudicó al Boyacá Chicó. Ese silbato cada nada la embarra y como premio lo mandan a dirigir el VAR".

Le puede interesar también: A partir de julio, mano involuntaria que preceda un gol no será infracción

Otro de los temas tuvo que ver con el delantero colombiano Rafael Santos Borré, su presente y la posibilidad de ser convocado a la Selección Colombia. César manifestó: "Yo respeto las opiniones, pero pienso que el nivel de Santos Borré, y jugando en un equipo importante como River Plate, ya merece ser llamado a la Selección Colombia de Reinaldo Rueda, porque Queiroz no lo trajo". Por su parte Óscar complementó: "Respeto su opinión, pero no la comparto, Borré es un gran jugador, pero jugar en Argentina no es como jugar en Europa. Todavía está por detrás de Muriel, Zapata y Falcao".

Le puede interesar también: Siguen en vilo: Conmebol tomará decisión sobre eliminatorias el sábado

No olvide escuchar el audio del programa.