La esposa de Roy Barreras aspiraría al Senado por la Colombia Humana

Iniciamos con un confidencial político. La esposa del Senador Roy Barreras, aspiraría al senado por la lista del senador, Gustavo Petro.

La Gobernadora que no quiere protagonismos

Se trata de la Gobernadora Elsa Noguera. Hoy inició la vacunación en la red hospitalaria del Atlántico y en Barranquilla también. La jornada se caracterizó porque no hay fotos, solo trabajadores de la salud vacunándose.

Entregas del Gobierno a campesinos.

El Gobierno entregó a campesinos del sur de córdoba 111 contratos de uso en predios baldíos de la nación donde pagaran por servicios ambientales y para la protección de zonas de reserva natural. Lo que no se ha dicho y que logró confirmar Caracol Radio es que en la primera entrega de contratos, se incluyeron a 15 ex cocineros, del Programa PNIS de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y que confirman el compromiso con el proceso. Se demostró que no han vuelto a cultivar coca, y que durante más de 3 años se han dedicado a proteger las zonas ocupadas en el marco del conflicto.

Carta del Partido Conservador por el gerente del Hospital de Ocaña.

Esta semana fue noticia que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander tumbó un fallo de tutela que había reintegrado al cuestionado gerente del Hospital de Ocaña, Jairo Pinzón López, que hoy enfrenta un juicio disciplinario por presunta corrupción en la contratación del hospital por más de 4.000 millones de pesos y otras investigaciones judiciales.

Caracol Radio conoció una carta del pasado mes de diciembre, en la que el mismo director del partido conservador, Omar Yepes, por solicitud del representante Ciro Rodríguez, le piden al presidente Duque, que le devuelvan el hospital al cuestionado gerente, quien además renunció el pasado lunes.

La Supersalud espera que no les pongan más obstáculos jurídicos y que con el regreso del interventor al hospital de Ocaña se puedan corregir los hallazgos por más de 32.000 millones en concentración de contratos