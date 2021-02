El Pulso del Fútbol, 17 de febrero de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la derrota del Barcelona ante el PSG en los octavos de final de la Liga de Campeones y las consecuencias de ese resultado. César dijo: "La derrota del Barcelona genera varias consecuencias, la primera es que ese equipo ya no mete miedo, se nota un bache entre la generación ganadora y la actual y la otra es que el equipo se ha envejecido". Sobre el tema Óscar agregó: "Nuestro favorito era Barcelona y no me arrepiento, porque para muchos también era así. PSG sin Neymar y Di María, le pasó por encima a un alicaído Barcelona".

Le puede interesar también: Matheus Uribe y Luis Díaz reciben con Porto a la Juventus sin Cuadrado

Otro de los temas tuvo que ver con el correo de un oyente, que preguntó sobre la época dorada de Millonarios y su presente. César manifestó: "Esa historia de que Millonarios fue uno de los mejores equipos del mundo, es puro cuento. He hablado con varios historiadores y me han dicho que solo fue un momento, al cual no alcanza para ser llamado así". Por su parte Óscar complementó: "Está bien que Millonarios le de protagonismo a los jugadores de la cantera, pero eso no aplica para un equipo así, los equipos grandes no resisten procesos".

Le puede interesar también: Alberto Gamero: "Si se da lo de Román, no voy a cortarle las alas"

No olvide escuchar el audio del programa.