"A un DT se le olvidan rápido los triunfos; las derrotas son para siempre"

Francisco 'Pacho' Maturana dialogó con El VBAR Caracol de Caracol Radio en el día de su cumpleaños número 72, donde se refirió a su trayectoria como director técnico, su última experiencia al frente del Once Caldas y la importancia de Barranquilla como la casa de la Selección Colombia.

Maturana, quien contó que festejó en compañía de Hernán Darío Gómez y Pedro Sarmiento, junto a sus respectivas esposas, resaltó la importancia de los procesos en el fútbol.

'Pacho' recordó que el título de la Copa Libertadores con Atlético Nacional fue producto del proceso; no obstante, resaltó que al frente del Once Caldas no recibió ninguna chance, equipo del cual fue despedido antes de completar el semestre.

El estratega recordó la elección de Barranquilla como sede de la Selección Colombia para las Eliminatorias, destacó la importancia de la ciudad en la clasificación a las Mundiales y expresó su gratitud a ella. "Hoy nadie duda que Barranquilla es la casa de la Selección".

Entre otras cosas, 'Pacho' habló de su carrera como odontólogo, su trayectoria como director técnico y su relación con 'Bolillo' Gómez.

Entre los grandes logros de Francisco Maturana en su carrera deportiva se encuentran el título de la Libetadores con Nacional en 1989 y el título de la Copa América con la Selección en el 2001, a la postre el único campeonato del combinado nacional absoluto.