Cristian Borja: “Estoy retomando la idea de estar en la Selección Colombia”

Cristian Borja firmó por cuatro temporadas con el Sporting Braga, equipo portugués que ha visto pasar a varios colombianos por su plantilla y ahora adquirió el 100% de los derechos deportivos del defensa ex Santa Fe.

En diálogo con El VBar Caracol, Borja aseguró que la oportunidad de llegar al Sporting Braga se da en el momento perfecto para luchar por un cupo en la Selección Colombia, en medio del nuevo periodo de Reinaldo Rueda como DT.

“Ahora, con esta oportunidad de llegar acá, con más minutos, estoy retomando la idea de estar cerca de la Selección. Vamos a jugar semifinal de Copa, estamos bien en la Liga y estoy muy contento aquí", dijo.

"Si uno no trabaja y no califica lo que viene haciendo, no puede decir que puede estar cerca a la Selección", añadió.

El defensa destacó que tiene en el Sporting Braga una oportunidad para marcar huella como lo hicieron otros colombianos en su momento.

“Acá quieren mucho a los colombianos porque han dejado huella en el equipo. Recuerdan mucho a Felipe Pardo, Erick Moreno y Wason Rentería", contó.