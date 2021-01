Mi Banda Sonora con Alberto Plaza

Sin duda, Alberto Plaza es uno de los cantantes y compositores más queridos de Colombia. En el año 2003 recibió las llaves de la ciudad de Medellín, debido a su contribución a la causa social y su gran popularidad. De igual forma, recibió las llaves de la ciudad de Barranquilla en el 2006.

Creció en un ambiente familiar rodeado de música. Su padre le trajo una guitarra de Buenos Aires con la condición de que Alberto cantara cada vez que fuera solicitado.

Es reconocido por éxitos como "Bandida", "Aventurera", "Yo te seguiré", "Ahora", "Milagro de abril" y "Voy a cambiar el mundo".

Conozca las canciones que marcaron la vida del cantautor chileno. / Colprensa (Colprensa)

Adora la música tropical, pero siempre ha sido fiel a su género: las baladas románticas. “Cada uno tiene un estilo, que está ligado a un determinado género. Es importante saber lo que uno es y yo soy un trovador romántico”, aseguró.

A través de canciones, el cantautor chileno Alberto Plaza contó sus historias de vida:

Bohemian Rhapsody-Queen

Oh Melancolía-Silvio Rodríguez

If you leave me now-Chicago

Corazón Partío-Alejandro Sanz

Cuando te beso-Juan Luis Guerra

Penélope-Joan Manuel Serrat

Aventurera-Alberto Plaza

Adios Nonino-Astor Piazzola

Here, there and everywhere-The Beatles

Avrai-Claudio Baglioni

How deep is your love-The Bee Gees

Wild World-Cat Stevens