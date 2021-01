"Es el gol más importante de mi carrera... Me llamaron hasta de Colombia"

Juanan Casanova, figura del Alcoyano y verdugo del Real Madrid en la histórica eliminación del cuadro 'Merengue' en la tercera ronda de la Copa del Rey, dialogó con El VBAR Caracol de Caracol Radio, donde se refirió a la anotación convertida este miércoles para la victoria de su equipo 2-1.

"Este es el mejor gol de mi carrera, algo que no me imaginaba", comentó el delantero español de 30 años, quien aseguró que esta anotación lo ha dado a concoer a nivel internacional. "Me llamaron hasta de Colombia", agregó.

Casanova comentó que cambió de camiseta al final del partido con el alemán Toni Kroos y explicó que el Real Madrid le regaló a cada jugador e integrante del cuerpo técnico una prenda de jugadores de su plantel.

El atacante quien advirtió que por la pandemia no pudieron festear el triunfo, hizo un aproximado del presupuesto del equipo de tercera difición del fútbol español.