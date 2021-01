Mi Banda Sonora con Esteban Cortázar

El reconocido diseñador Esteban Cortázar comenzó su trayectoria profesional desde muy joven. Con tan solo 18 años debutó en la pasarela de Nueva York, convirtiéndose en el diseñador más joven en hacerlo. A partir de ese hecho, recibió el apodo de ‘Wonder boy’.

Nació en Bogotá (Colombia), pero creció en Miami, Estados Unidos. Estuvo rodeado de modelos, fotógrafos y diseñadores del momento. Su gran mentor fue Todd Oldham, quien lo llevó a los eventos de moda de la época.

A sus 23 años se trasladó a París a asumir el cargo de Director creativo de Emanuel Ungaro. Sin embargo, a los dos años se retiró para concentrarse en su propia marca.

Cortázar asegura que en sus diseños siempre resalta los símbolos y colores de Colombia. Busca rendir un homenaje a su país a través de la moda.

A través de canciones, el diseñador de moda nos contó sus historias de vida. Conozca aquí su lista musical:

Freedom 90 - George Michael

Tell Him - Lauryn Hill

All of me - Billie Holiday

If you had my love - Jlo

La Cartera - Carlos Vives

Volver - Estrella Morente

En la ciudad de la furia (Unplugged) - Soda Stereo

Vanishing - Mariah Carey

Soy Gitano - Camarón de la Isla

Sing it Back / Boris Dlugosch Mix - Moloko

Micaela - Sonora Carruseles

As - Stevie Wonder

Dolerme – Rosalía

Mi Tierra - Gloria Estefan