Sebastián Viera: "Se nos vino abajo el campeonato por el COVID-19"

En diálogo con El VBar Caracol, el guardameta Sebastián Viera hizo un análisis de la temporada de Junior de Barranquilla y lamentó que por el COVID-19 se viniera abajo la campaña que estaba haciendo el club.

"Nos vinimos abajo por el tema de COVID-19 y no es por sacar excusas, pero son cosas para las que nadie está preparado y perder jugadores un día antes o el mismo día es complicado. Nos quedó bronca que nos pasó todo la última semana del campeonato y no pudimos contar con todos los compañeros. Es amargo", dijo el capitán del ‘Tiburón’.

Viera se refirió al papel de favoritos que se ganaron por contrataciones como Miguel Ángel Borja y Teófilo Gutiérrez. Según el portero, tener una plantilla de renombre no es certificado de campeón asegurado.

"Si creemos que por reforzarnos bien en el papel vamos a ganar, no estamos en nada. En el fútbol hace tiempo no se gana de nombre, hay que salir a ganar”, señaló.

Además, destacó que su continuidad en el Junior será dependiendo de si las directivas lo dejan seguir, pues en sus planes no está irse.

“Hace tiempo no me quiero ir a ningún lado. Si me dejan me quedo siempre acá, ser el arquero de Junior es un gran honor para mí y una responsabilidad", dijo.

Sobre la Copa Libertadores, Viera aceptó que el papel reciente del equipo en este campeonato no ha sido el mejor, pero confía en que pueden entrar a la fase de grupos y ser protagonistas.