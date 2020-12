El Pulso del Fútbol, 22 de diciembre de 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería recordaron el gol de Lionel Messi en la final de la Liga de Campeones del año 2009, que se jugó en Roma entre el Barcelona y Manchester United. César dijo: “Esa fue la segunda vez que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se enfrentaron en Champions, la primera había sido con los mismos clubes en la semifinal del año 2008”. Sobre el tema Óscar agregó: “Los periódicos del mundo titularon con elogios hacia el jugador argentino. El Mundo de España dijo que el gol de Messi fue galáctico”.

Le puede interesar también: Ni quedando campeón: Juan Cruz Real no continuará en América

Otro de los temas tuvo que ver con el entrenador Juan Cruz Real y el delantero Adrián Ramos del América de Cali y el cambio en su nivel desde el reinicio de la temporada. Óscar manifestó: “Uno no tiene por qué esconderse cuando son necesarias las críticas, ni tampoco pasar de agache cuando hay que reconocer los éxitos, entiendo así el periodismo y no me arrepiento de lo que dije”. Por su parte César complementó: “Criticar es muy fácil, el problema es que cuando uno recibe en un equipo a un jugador triunfador en Europa como Adrián Ramos, no lo puede llamar petardo por no rendir en el primer mes”.

Le puede interesar también: Pablo Ortiz: "El 3-0 parece una ventaja cómoda, pero no lo es"

No olvide escuchar el audio del programa.