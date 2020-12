El Pulso del Fútbol, 10 de diciembre de 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre los casos de Covid-19 en el balompié colombiano y las polémicas que se han generado por varias declaraciones de personajes cercanos al Junior. César dijo: “Los positivos por Covid-19 en el fútbol han prendido las alarmas y las declaraciones del técnico de Junior Amaranto Perea, indican que se tienen que incrementar los protocolos, porque todos nos hemos relajado”. Sobre el tema Óscar agregó: “Aunque nadie puede negar el golpe durísimo que está viviendo el Junior por el Covid-19, no se pueden justificar los resultados del equipo tiburón. El mismo Amaranto reconoció que ya traían síntomas desde su viaje a Chile”.

Otro de los temas tuvo que ver con la casi segura llegada del entrenador Reinaldo Rueda a la Selección Colombia y los pros y contras que representa su llegada. Óscar manifestó: “Aunque es importante y valiente al decir que Rueda fracasó en Chile, pero no aceptaré que alguien no apoye a la Selección Colombia, solo por quedar bien en sus opiniones”. Por su parte César respondió: “Yo no estoy de acuerdo con los que dicen eso, Reinaldo Rueda siempre fue la primera opción de la Federación Colombiana de Fútbol, pero el impedimento es que está en Chile. Ahora su salida no va a tener problema y será el entrenador de la selección”.

Además opinaron acerca del correo de un oyente, el cual afirmó que Duván Vergara comenzó a bajar su nivel cuando se enteró que había interés en él, por parte de Nacional y Junior. Óscar resaltó: “No sé si será por eso que ha mermado su rendimiento, pero es cierto que ha bajado su nivel y ya no merece ni siquiera una convocatoria a la Selección Colombia”. Mientras César finalizó: “No sé si es el caso de Duván Vergara, pero si he visto algunos casos en que al jugador lo quiere otro equipo y baja su rendimiento. Creo que lo mismo le está pasando a Roberto Ovelar en el Once Caldas”.

No olvide escuchar el audio del programa.