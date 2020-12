Jackson: "Cuando tienes tantos años jugando, esperas acabar diferente"

Jackson Martínez, quien esta semana anunció su retiro oficial de los campos de juego, dialogó con El VBAR de Caracol Radio, donde se refirió a cómo fue tomar la decisión de abandonar el fútbol de manera definitiva.

'Cha cha chá' insistió en que los motivos que lo llevaron al retiro fueron principalmente físicos y agregó que estos fueron las mismas razones por las que no pudo regresar al Medellín. Martínez añadió que siempre quiso retirarse en el 'Poderoso'; no obstante, las constantes lesiones no se lo pemitieron. Al respecto comentó que nunca se trató de un tema económico.