Carlos Robles: “No tengo propuesta formal de ningún club en Colombia”

Carlos Robles, jugador del Deportes Tolima, habló en El VBar sobre el mercado de pases y los posibles destinos en los que ha sonado recientemente, como Millonarios e Independiente Medellín.

“Lo de Millonarios lo he visto en redes, pero hasta ahora no tengo opción en Millonarios, no he hablado con nadie. Tengo buena comunicación con el gerente, pero una propuesta formal no la tengo”, comentó.

Según Robles, aunque ha escuchado rumores que lo acercan también a Independiente Medellín, no es nada concreto, por lo que continúa por ahora como jugador libre y espera recibir una oferta formal pronto.

“Se están manejando opciones, mi representante no me ha dicho nombres de clubes puntuales, pero ojalá pronto se pueda resolver. Hasta ahora no tengo propuesta formal de ningún club en Colombia, sí he escuchado y me han comentado (por Independiente Medellín), pero hasta ahora estoy esperando para que se pueda concretar una opción”, explicó.