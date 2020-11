Sergio Fajardo: “yo no soy candidato de Santos, ni de nadie”

El denominado candidato del centro, Sergio Fajardo, estuvo este lunes 23 de noviembre en los micrófonos de Caracol Radio hablando acerca de la entrevista que dio Tomás Uribe, hijo del expresidente y exsenador Álvaro Uribe, a la Revista Semana en donde afirmó que el exgobernador de Antioquia es el candidato del exmandatario Juan Manuel Santos”.

“Perdón que me ría, pero confirmó que soy el candidato de Santos y como lo he dicho antes, yo no soy el candidato de Santos ni de nadie”, dijo Fajardo.

También agregó que no cree que lo dicho por Tomás haya sido ofensivo, cuando se refirió a que es un gobernante longevo: “No es la gravedad de la vida, decir que yo tengo 70 años no importa, que yo me pasé del socialismo al ‘santismo’ es falso”.

Acerca de lo que han afirmado de que el centro, en la política, no existe, Fajardo señaló: “se pretende que quien no está en un lado, no existe y yo creo que son muchos los que no están en los extremos, solo que no lo andan diciendo”.