Top 40 de películas sobre viajes en el tiempo

Un recorrido a través de largometrajes que desarrollan sus relatos sobre viajes en el tiempo. Varios realizadores de renombre como Franklin J. Shaffner, Robert Zemeckis y James Cameron, han explorado en sus películas esas situaciones del modo como el ser humano siempre ha deseado romper las barreras del tiempo y el espacio realizando viajes al pasado o incluso al futuro.

Vamos atrás en el tiempo a través de sofisticadas máquinas, de intercambio de cuerpos, de la propia hipnosis, desde películas como Tenet, Your Name, Avengers: Endgame, pasando por cintas de culto como Donnie Darko, Primer, hasta sagas cinematográficas como Back to the Future y Terminator.